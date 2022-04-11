UEFA, FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'nı UEFA Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muratdağı, Litvanya ile Moldova takımları arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri G Grubu müsabakasını yönetecek.

Litvanya'nın Vilnius şehrindeki LFF Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Neslihan Muratdağı'nın yardımcılıklarını Deybet Gök ve Mürvet Yavuztürk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Melis Özçiğdem olacak.

UEFA Gözlemcisi Barış Şimşek, Kazakistan ile Galler arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barış Şimşek'in görev alacağı müsabaka, Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Arena'da oynanacak ve TSİ 16.00'da başlayacak.