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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile Norveç temsilcisi Molde arasında 12 Aralık Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 20:35 Güncelleme: 10.12.2024 - 20:35
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        UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!
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        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında perşembe günü oynanacak olan HJK Helsinki-Molde karşılaşmasında düdük çalacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Helsinki Futbol Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi Çağdaş Altay olacak. Karşılaşmada Erkan Engin VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev alacak.

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