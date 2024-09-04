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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev! - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

        Atilla Karaoğlan, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda İsviçre ile Arnavutluk arasında 6 Eylül Cuma günü oynanacak müsabakayı yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 18:38 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:38
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        UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!
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        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda İsviçre ile Arnavutluk arasında 6 Eylül Cuma günü oynanacak müsabakayı yönetecek.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Lozan kentinde Tuiliere Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakada Direnç Tonusluoğlu ise 4. hakem olarak görev alacak.

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