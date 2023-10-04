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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

        FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Konferans Ligi C Grubu'nda yarın Kosova temsilcisi Balkani'nin sahasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 19:43 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:43
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        UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
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        TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın Priştine şehrindeki Fadil Vokri Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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