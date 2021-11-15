UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Todor Proeski Ulusal Stadı'nda TSİ 20.30'da başlayacak H Grubu karşılaşmasında Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak.