FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Espanyol takımları arasında yapılacak maçta düdük çalacak.

Başkent Moskova'daki CSKA Arena'da 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

FIFA kokartlı diğer hakemimiz Halil Umut Meler ise UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Norveç'in Rosenborg ile Hollanda'nın PSV takımları arasındaki maçı yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.