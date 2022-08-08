UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

TFF´den yapılan açıklamada, Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

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