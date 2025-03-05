UEFA Bölgesel Federasyonlar Toplantısı, Saraybosna'da gerçekleştirildi

UEFA Bölgesel Federasyonlar Toplantısı, UEFA'nın ve 12 üye federasyonun üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Bosna-Hersek'te gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Saraybosna'da düzenlenen toplantıda, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları'nın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Bosna-Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Vico Zeljkovic, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic, Güneydoğu Avrupa bölgesinde bulunan 11 üye ülkeden temsilciler ile UEFA delegeleri yer aldı.

REKLAM advertisement1

​​​​​​​Bosna-Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Vico Zeljkovic, futbolun gelişiminde iş birliğinin önemini vurgulayarak ortak çabaların, sağlıklı iletişimin ve bilgi paylaşımının bölgede yer alan ülkelerde düzenlenen turnuvalara ve spor altyapısına sağlayacağı katkının altını çizdi. Zeljkovic, özellikle Avrupa genelinde futbol projelerine yatırımları artıran HatTrick programı aracılığıyla sağladığı sürekli destek için UEFA'ya teşekkürlerini iletti ve federasyonların birlikte çalışarak bölgede yer alan ülkelerin dünya futbolundaki konumlarını daha da güçlendirebilecekleri umudunu dile getirdi. Toplantıda HatTrick programı, gençlik futbolu gelişim modelleri, koçluk eğitimi, Avrupa'da kulüpler düzeyinde mevcut sezonun analizi ve futbol rekabet bütünlüğünün korunması gibi güncel konular ayrıntılı bir şekilde gündeme getirildi.