UEFA Bölgeler Kupası'nda kura çekildi

Türkiye, seri başı olduğu kura çekimi sonucunda Slovakya, İsrail ve San Marino ile birlikte 5. Grup'ta yer aldı. 5. Grup maçlarına San Marino ev sahipliği yapacak.

8'i ön elemede olmak üzere toplam 36 ülkeden temsilcilerin katıldığı UEFA Bölgeler Kupası'nda 8 grupta birinci sırayı alacak takımlar, finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.

Prensip olarak turnuvada finallere kalmaya hak kazanan 8 takımdan biri ev sahipliği yapacak. Finaller, 2021 yılı haziran ayının son iki haftası oynanacak.

Türkiye, 2018-2019 sezonunda oynadığı maçlarda topladığı 5.000 puanla son üç sezonda 14.333 puana ulaşıp, UEFA Bölgeler Kupası'nda 1. sırada yer aldı.

Kupada ülkemiz 2014-15 sezonunda Ankara Karması, 2016-17 ve 2018-19 sezonlarında ise İstanbul Karması tarafından temsil edildi. Her üç şampiyonada da finallere kalan karmalarımız, bronz madalya kazanmıştı.