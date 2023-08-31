UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Suudiler Avrupa'da oynayamaz

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan ekiplerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Fransız basınından L'Equipe'e konuşan Sloven futbol adamı, futbolun mevcut durumunu, Suudi Arabistan takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne alınması yönündeki iddiaları ve gelecek sezon uygulanacak yeni Şampiyonlar Ligi formatını değerlendirdi.

SUUDİ ARABİSTAN AÇIKLAMASI

Ceferin, Suudi Arabistan'ın futboldaki atılımıyla ilgili olarak, "Bu, yapmaya çalıştıkları şey için doğru yol değil, oyuncu ve antrenör yetiştirmeye çalışmaları gerekiyor ama bu benim sorunum değil" dedi.

"ZİRVEDEKİ OYUNCULAR SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMİYOR"

Ceferin, Suudi Arabistan'a giden oyuncuların kariyerlerinin son dönemlerine girdiklerinin de altını çizerek, "Bildiğim kadarıyla Mbappe ve Haaland Suudi Arabistan'ı hayal etmiyorlar. Futbollarının zirvesindeki en iyi oyuncuların Suudi Arabistan'a gittiğini düşünmüyorum. İnsanlar bana oraya giden oyuncuları anlattığında oyuncuların son kulüplerinin neresi olduğunu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.