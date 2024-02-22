UEFA Avrupa ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa ve Konferans Ligi kura çekimi için geri sayım sürüyor. Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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UEFA Avrupa ve Konferans Ligi kura çekimleri sporseverler tarafından merak ediliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 play- off turundan gelecek muhtemel rakiplerini bekliyor. Öte yandan diğer temsilcimiz Galatasaray ise Sparta Prag'ı geçmesi halinde Avrupa Ligi son 16 turunda kendine yer bulacak. Peki, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
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UEFA AVRUPA VE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun Kura çekimi 23 Şubat Cuma (yarın) yapılacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.
Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te başlayacak.
Kura çekimleri, dijital platform EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçlar oynandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin bulunduğu play- off turu maç skorları şu şekilde;
Sturm Graz- Slovan Bratislava: 4-1
Union Saint-Gilloise- Eintracht Frankfurt: 2-2
Olympiakos- Ferencvaros: 1-0
Molde- Legia Varşova : 3-2
Ajax- Bodo/Glimt: 2-2
Servette- Ludogorets Razgrad: 0-0
Maccabi Haifa- Gent : 1-0
Real Betis- Dinamo Zagreb : 0-1
22 Şubat Perşembe (bugün) play- off turu rövanş maçları oynanacak ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netlik kazanacak.
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GALATASARAY TUR ATLARSA MUHTEMEL RAKİPLER
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasını lider bitiren takımlar, play- off turu oynamadan direkt olarak son 16'da bulunuyor. Galatasaray'ın turu atlaması halinde muhtemel rakipleri ise şöyle;
Atalanta, Brighton, Bayer Leverkusen, Liverpool, Glasgow Rangers, Slavia Prag, Villarreal, West Ham United.