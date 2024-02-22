UEFA Avrupa ve Konferans Ligi kura çekimleri sporseverler tarafından merak ediliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 play- off turundan gelecek muhtemel rakiplerini bekliyor. Öte yandan diğer temsilcimiz Galatasaray ise Sparta Prag'ı geçmesi halinde Avrupa Ligi son 16 turunda kendine yer bulacak. Peki, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?