Manchester United- Athletic Bilbao maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk karşılaşmada 3 farklı kazanan Manchester United'ın final için önemli avantajı bulunuyor. Kritik mücadeleye kısa bir süre kala, Manchester United- Athletic Bilbao karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Manchester United- Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...