Avrupa Ligi güncel puan durumu... Avrupa Ligi'nde Nice karşısında ilk galibiyeti alan Fenerbahçe, ülke puanı adına önemli bir puanı hanesine yazdırdı. Alınan galibiyetin ardından, sarı-lacivertlilerin puan durumundaki yeri ve kaç puanı olduğu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte güncel Avrupa Ligi puan durumu...