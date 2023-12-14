UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 5 puanla 3. sırada tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma fırsatını elde etti. Sarı kırmızılarının UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi kura çekiminin ardından belli olacak. İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin gerçekleşeceği tarih ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 3. sırada tamamlayan temsilcimiz Galatasaray Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek. Peki, "UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?" İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimine ilişkin tüm detaylar...
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UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 5 puanla 3. sırada tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma fırsatını elde etti.
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İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te gerçekleşecek.
Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Maçlar 15 ve 22 Şubat'ta oynanacak.
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
- Freiburg/West Ham
- Marsilya/Brighton
- Betis/Rangers/Sparta Prag
- Sporting
- Toulouse/Gilloise
- Rennes/Villareal
- Slavia Prag/Roma
- Karabağ/Molde