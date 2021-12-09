UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Tottenham ile Rennes arasındaki karşılaşma, İngiltere temsilcisinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, UEFA yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından takımda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bugün TSİ 23.00'te oynanması planlanan maçın başka tarihe ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Son olarak maç öncesi basın toplantısında konuşan Tottenham'ın İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, takımda 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.