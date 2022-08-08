Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda, 3. eleme turunun ikinci ayağında yarın tek, perşembe günü ise 6 maç oynanacak.

Turnuvadaki Türk temsilcisi Fenerbahçe, konuk ettiği Çekya'nın Slovacko takımını ilk maçta 3-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, rövanş maçını perşembe günü deplasmanda yapacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarının programı ve ilk maç sonuçları şöyle:

Yarın:

22.00 Shkupi (Kuzey Makedonya) - Shamrock Rovers (İrlanda) (1-3)

Perşembe:

19.00 HJK Helsinki (Finlandiya) - Maribor (Slovenya) (2-0)

20.00 Zürih (İsviçre) - Linfield (Kuzey İrlanda) (2-0)

20.00 Slovacko (Çekya) - Fenerbahçe (0-3)

21.00 F91 Diddeleng (Lüksemburg) - Malmö (İsveç) (0-3)

21.30 Slovan Bratislava (Slovakya) - Olympiakos (Yunanistan) (1-1)

22.00 Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-2)