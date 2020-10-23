UEFA Avrupa Ligi'nde hat-trick yapan Yusuf Yazıcı'dan "çalışmaya devam" mesajı

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'in UEFA Avrupa Ligi maçında 3 gol atan Yusuf Yazıcı, daha çok çalışacağını belirtti.

Takımının deplasmanda 4-1 kazandığı Sparta Prag karşılaşmasında "hat-trick" yapan Yusuf, Twitter hesabından, "Ben hep çok çalışmanın gücüne inandım. İnsanın hayatında inişler, çıkışlar olabiliyor." paylaşımında bulundu.

Üzüntü ve sevinçlerin yaşamın bir parçası olduğunu kaydeden 23 yaşındaki milli futbolcu, "Ama bir tek şey değişmiyor. Çok çalışmak, doğru zaman geldiğinde karşılığını veriyor. Çalışmaya ve inanmaya devam." ifadelerini kullandı.