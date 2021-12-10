UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada Eljif Elmas'ın yanı sıra Real Sociedad'dan Mikel Oyarzabal, Dinamo Zagreb'den Mislav Orsic ve Spartak Moskova'dan Aleksandr Selikhov yer aldı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen orta saha oyuncusu Eljif, Napoli'nin Leicester City'yi 3-2 yendiği maçta 2 gol attı ve oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu seçildi.