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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarının ilk ayağında karşılaşmalar oynandı. İşte gecenin sonuçları...

Giriş: 17.02.2023 - 08:59 | Güncelleme: ABONE OL
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda heyecan başladı.

Gecenin öne çıkan mücadelesinde Barcelona, sahasında Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. Barcelona'nın gollerini 50. dakikada Marcos Alonso ve 76. dakikada Raphinha, Manchester United'ın gollerini ise 53. dakikada Marcus Rashford ve 59. dakikada kendi kalesine Jules Kounde attı.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Ajax ile Union Berlin'in 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi play-off etabı ilk ayağının maç programı ve sonuçlar:

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-2

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya): 0-0

Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya): 1-0

Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa): 1-1

Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka): 1-1

Bayern Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa): 2-3

Sevilla (İspanya) - PSV Eindhoven (Hollanda): 3-0

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