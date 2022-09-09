Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 4 grupta 8 maç yapıldı.

H Grubu'ndaki Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen ve en çok gol atan futbolcu unvanlarının sahibi Cristiano Ronaldo'nın kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği maçta Manchester United, sahasında Real Sociedad'a 1-0 yenildi.

G Grubu'nda Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı Mustafa Muhammed'in golüyle öne geçtiği maçta Yunan ekibi Olympiakos'u 2-1 mağlup etti.

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Manchester United (İngiltere) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sheriff (Moldova): 0-3

F Grubu:

Lazio (İtalya) - Feyenoord (Hollanda): 4-2

Sturm Graz (Avusturya) - Midtjylland (Danimarka): 1-0

G Grubu:

Nantes (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1

Freiburg (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1

H Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Monaco (Fransa): 0-1

Ferencvaros (Macaristan) - Trabzonspor: 3-2