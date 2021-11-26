UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C ve D gruplarının 5. maçları sona erdi.

Olimpik Lyon'un daha önce son 16 turunu garantilediği A Grubu'nda ikinciliği alarak play-off turuna çıkan takım, Rangers oldu.

B Grubu'nda Monaco, bitime bir hafta kala adını son 16 takım arasına yazdırdı.

D Grubu'nda Eintracht Frankfurt'tan sonra Olympiakos da play-off turuna yükselmeyi garantiledi.

Olympiakos'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin, D Grubu'nu 3. sırada bitirmesi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynaması kesinleşti.

​​​​​​​Alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 2-0

Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-3

- B Grubu

PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya): 2-0

Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya): 2-1

- C Grubu

Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya): 3-1

- D Grubu

Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 1-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika): 2-2