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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı!

        UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı, Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçıyla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:58
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        Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı!
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        Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında 6. haftanın perdesi, Fenerbahçe ile Athletic Bilbao (İspanya) arasında saat 18.30'da başlayacak müsabakayla açılacak.

        Organizasyonda Galatasaray ile Beşiktaş, maçlarını 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılılar, İsveç ekibi Malmö'ye, siyah-beyazlılar ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk olacak.

        Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

        11 ARALIK ÇARŞAMBA

        18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao (İspanya)

        12 ARALIK PERŞEMBE

        20.45 Roma (İtalya)-Braga (Portekiz)

        20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Twente (Hollanda)

        20.45 PAOK (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)

        20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Manchester United (İngiltere)

        20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Nice (Fransa)

        20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda)

        20.45 Malmö (İsveç)-Galatasaray

        20.45 Hoffenheim (Almanya)-FCSB (Romanya)

        23.00 Porto (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka)

        23.00 Ajax (Hollanda)-Lazio (İtalya)

        23.00 Rangers (İskoçya)-Tottenham (İngiltere)

        23.00 Slavia Prag (Çekya)-Anderlecht (Belçika)

        23.00 Real Sociedad (İspanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna)

        23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

        23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-RFS (Letonya)

        23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Beşiktaş

        23.00 Elfsborg (İsveç)-Karabağ (Azerbaycan)

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