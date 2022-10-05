UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç oynanacak.

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı 22.00'de konuk edecek. H Grubu'ndaki Trabzonspor ise deplasmanda TSİ 19.45'te Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.

Üçüncü hafta grup maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Sturm Graz (Avusturya)-Lazio (İtalya)

19.45 Sheriff (Moldova)-Real Sociedad (İspanya)

19.45 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Manchester United (İngiltere)

19.45 Zürih (İsviçre)- PSV Eindhoven (Hollanda)

19.45 HJK Helsinki (Finlandiya)-Ludogorets (Bulgaristan)

19.45 Malmö (İsveç)-Union Berlin (Almanya)

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan)

19.45 Monaco (Fransa)-Trabzonspor

22.00 Midtjylland (Danimarka)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Arsenal (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç)

22.00 Rennes (Fransa)-Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Fenerbahçe-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Roma (İtalya)-Real Betis (İspanya)

22.00 Braga (Portekiz)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Freiburg (Almanya)-Nantes (Fransa)