UEFA Avrupa Ligi kura formatına göre 32 takım, seri başı olanlar ve seri başı olmayanlar üzere iki torbaya ayrılacak. Seri başı olan 16 takımın 12'si UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını lider bitiren ekipler olurken diğer dört takım, Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 grup üçüncüsünün en iyi puanlı dört takımı olacak.