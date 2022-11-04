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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının sona ermesinin ardından, gözler Avrupa Ligi kura çekim tarihine çevrildi. Gruptan namağlup lider çıkarak adını son 16'ya yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi son 32 ve son 16 turu kura çekim tarihi...

Giriş: 04.11.2022 - 20:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları geride kalırken, play-off ve son 16 eşleşmeleri kura çekiminin ardından netlik kazanacak. UEFA organizasyonluğunda gerçekleşecek Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleşecek. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda? İşte temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve son 32'ye kalan takımlar...

  • UEFA AVRUPA LİGİ ELEME KURALARI NE ZAMAN?

    UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 14.00'te gerçekleşecek.

    Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekiminde belli olacak.

     

  • AVRUPA LİGİ'Nİ 1. BİTİREN TAKIMLAR

    Fenerbahçe

    Arsenal

    Real Betis

    Union Saint Gilloise

    Real Sociedad

    Feyenoord

    Freiburg

    Ferençvaroş

     

  • AVRUPA LİGİ'NDE GRUBU 2. SIRADA BİTİREN TAKIMLAR 

    PSV

     

    Rennes

     

    Roma

     

    Union Berlin

     

    Manchester United

     

    Midtjylland

     

    Nantes

     

    Monaco

     

  • ŞAMPİYONLAR LİGİNİ 3. SIRADA BİTİREN VE AVRUPA LİGİ'NDE YOLUNA DEVAM EDECEK TAKIMLAR

     

    Ajax

     

    Barcelona

     

    Juventus

     

    Bayer Leverkusen

     

    Salzburg

     

    Sevilla

     

    Shaktar Donetsk

     

    Sporting Lizbon

     

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