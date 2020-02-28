UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Başakşehir'in rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu. İlk maç İstanbul'da, ikinci maç Kopenhag'da oynanacak.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

EŞLEŞMELER

Başakşehir - Kopenhag

Olympiakos - Wolverhampton

Rangers - Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar

Inter - Getafe

Sevilla - Roma

Frankfurt / Salzburg - Basel

LASK Linz - Manchester United

- Frankfurt ile Salzburg eşleşmesinin galibi bugün oynanacak maçın ardından belli olacak.