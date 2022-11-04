UEFA Avrupa Ligi grup maçları tamamlandı

AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda grup maçları sona erdi.

Gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe, Arsenal (İngiltere), Real Betis (İspanya) ve Union Saint-Gilloise (Belçika), son 16 turuna kaldı.

Gruplarında ikinci sırada yer alan PSV (Hollanda), Rennes (Fransa), Roma (İtalya) ve Union Berlin (Almanya) ise son 16 turuna çıkmak için play-off turu oynayacak.

Gruplarında 3. sırada yer alan Bodo/Glimt (Norveç), AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Ludogorets (Bulgaristan) ve Braga (Portekiz) ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek.

A, B, C ve D gruplarında son hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Arsenal (İngiltere)-Zürih (İsviçre): 1-0

Bodo/Glimt (Norveç)-PSV (Hollanda): 1-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe: 0-2

Rennes (Fransa)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Roma (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

Real Betis (İspanya)-HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya): 0-1

Braga (Portekiz)-Malmö (İsveç): 2-1