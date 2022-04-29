Eintracht Frankfurt avantajı kaptı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarı finalin ilk ayağında iki maç oynandı.

Almanya'nın Leipzig takımı, konuk ettiği İskoçya temsilcisi Rangers'ı 85. dakikada Angelino'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Diğer Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda West Ham United'ı 2-1 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ansgar Knauff ve 54. dakikada Daichi Kamada kaydederken, İngiltere temsilcisinin tek golünü ise 21. dakikada Michail Antonio kaydetti.

Bu karşılaşmaların rövanşları, 5 Mayıs Perşembe günü yapılacak.