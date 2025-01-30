Braga- Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Braga, Lazio ile karşılaşacak. Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Lazio 19 puanla zirvede yer aldı. Öte yandan 2 galibiyet 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrılan Braga 7 puanla 27. sırada bulundu. Peki, Braga- Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın öne çıkan maçlardan biri ise Braga ile Lazio arasında oynanacak. Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlikle 19 puan toplayan lider Lazio, zorlu Braga deplasmanında galibiyet için sahaya çıkacak. Öte yandan 27. sırada bulunan Braga mutlak galibiyet arayışında olacak. Peki, Braga- Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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BRAGA- LAZİO MAÇI NE ZAMAN?
Braga- Lazio maçı 30 Ocak Perşembe (bugün) 23.00'te oynanacak.
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BRAGA- LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik mücadele tabii spor 6 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
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BRAGA MUHTEMEL 11
Hornicek, Bambu, Oliviera, Niakate, Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez, Horta, Gharbi, Quazzani
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LAZİO MUHTEMEL 11
Mandas, Marusic, Gigot, Mario Gila, Pellegrini, Guendouzi, Dele-Bashiru, Pedro, Dia, Noslin, Tchaouna