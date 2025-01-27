Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, grup aşamasındaki zorlu fikstürünü Dinamo Kiev deplasmanında aldığı 3-3'lük beraberlikle sürdürdü. Geride kalan 7 maçta yenilmezlik serisini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek grubun iddialı takımları arasında yer aldı. Şimdi ise gözler, Hollanda temsilcisi Ajax ile oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Taraftarlar, Galatasaray'ın bu önemli maçta ortaya koyacağı performansı merakla bekliyor. İşte Ajax - Galatasaray maçı yayın bilgisi...
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan sürüyor. Grup aşamasındaki 7. maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’le 3-3 berabere kalan Galatasaray, yenilmezlik unvanını koruyarak taraftarlarını umutlandırdı. Topladığı puanlarla gruptaki yerini sağlamlaştıran sarı-kırmızılı ekip, sıradaki zorlu sınav için Hollanda’nın köklü kulüplerinden Ajax’a konuk olacak. İşte detaylar...
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AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Ajax ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 30 Ocak Perşembe günü Johan Cruijff Arena'da oynanacak. Maç, Türkiye Saati ile 23:00'te başlayacak.
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AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında düzenlenen müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.
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GS AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
16 puanla bitirirse: %99.6 ilk 8'e kalacak, %0.4 play-off'ta yer alacak.
14 puanla bitirirse: %21 ilk 8'e kalacak, %79 play-off'ta yer alacak.
13 puanla bitirirse: %100 play-off'ta yer alacak.