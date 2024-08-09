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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda gecenin sonuçları

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı. Temsilcimiz Trabzonspor, evinde Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 01:15 Güncelleme: 09.08.2024 - 01:15
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        Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 11 maçla tamamlandı.

        Trabzonspor, sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 1-0 yenildi. Bordo-mavililerin Rapid Wien'i elemesi durumunda play-off'lardaki olası rakibinin belirleneceği eşleşmede Braga ile Servette 0-0 berabere kaldı.

        Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede ise Lugano, deplasmanda Partizan'ı 1-0 mağlup etti.

        Turun rövanş karşılaşmaları 13-15 Ağustos'ta oynanacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Molde (Norveç) - Cercle Brugge (Belçika): 3-0

        Klaksvik (Faroe Adaları) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek): 2-1

        Trabzonspor - Rapid Wien (Avusturya): 0-1

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        Kryvbas (Ukrayna) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-2

        Partizan (Sırbistan) - Lugano (İsviçre): 0-1

        Santa Coloma (Andorra) - RFS (Letonya): 0-2

        Rijeka (Hırvatistan) - Elfsborg (İsveç): 1-1

        Panathinaikos (Yunanistan) - Ajax (Hollanda): 0-1

        Celje (Slovenya) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-0

        Dinamo Minsk (Belarus) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-0

        Braga (Portekiz) - Servette (İsviçre): 0-0

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