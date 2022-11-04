UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını birinci sırada bitiren West Ham United (İngiltere), Villarreal (İspanya) ve Nice (Fransa) son 16 turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Gruplarını ikinci sırada bitiren Anderlecht (Belçika), Lech Poznan (Polonya) ve Partizan (Sırbistan) play-off turu oynama hakkı elde etti.

B, C ve D gruplarında alınan sonuçlar şöyle:

Lech Poznan (Polonya)-Villarreal (İspanya): 3-0

Hapoel Beer Sheva (İsrail)-Austria Wien (Avusturya): 4-0

FCSB (Romanya)-West Ham United (İngiltere): 0-3

Silkeborg (Danimarka)-Anderlecht (Belçika): 0-2

Partizan (Sırbistan)-Slovacko (Çekya): 1-1

Köln (Almanya)-Nice (Fransa): 2-2