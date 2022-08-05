Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, Türk takımları, ilk maçlarına deplasmanda çıktı.

Medipol Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yenerken, Arabam.com Konyaspor ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Günün sonuçları şöyle:

RFS-Hibernians: 1-1

KuPS-Young Boys: 0-2

Spartak Trnava- Rakow: 0-2

Paide-Anderlecht: 0-2

Shakhtyor-CFR Cluj: 0-0

AIK-Şkendiya: 1-1

Viking-Sligo: 5-1

Lillestrom-Royal Antwerp: 1-3

CSKA Sofya-St. Patrick's Athletic: 0-1

APOEL-Kyzylzhar: 1-0

Maccabi Tel Aviv-Aris: 2-0

Molde-Kisvarda: 3-0

Neftçi-Rapid Wien: 2-1

Slavia Prag-Panathinaikos: 2-0

Zorya-Universitatea Craiova: 1-0

Ballkani-Kİ Klaksvik: 3-2

Lugano-Hapoel Beer-Sheva: 0-2

Hamrun-Levski Sofya: 0-1

Cukaricki-Twente: 1-3

Vaduz-Konyaspor: 1-1

Sepsi-Djurgardens: 1-3

Brondby-Basel: 1-0

Vikingur-Lech Poznan: 1-0

Breidablik-Medipol Başakşehir: 1-3

Fehervar-Petrocub: 5-0

Zrinjski-Tobol: 1-0

Hajduk Split-Vitoria: 3-1

Dundee United-AZ Alkmaar: 1-0