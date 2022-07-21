Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Vikingur (İzlanda)-Dunajska Streda (Slovakya): 0-2

Botev Plovdiv (Bulgaristan) - APOEL Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Sutjeska Niksic (Karadağ) - Kl Klaksvik (Faroe Adaları): 0-0