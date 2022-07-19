Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Hibernians (Malta)-Levadia (Estonya): 3-2

Tirana (Arnavutluk)-Zrinjski Mostar (Bosna Hersek): 0-1

La Fiorita (San Marino)-Ballkani (Kosova): 0-4