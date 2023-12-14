UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden heyecan son maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda H Grubu son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Spartak Trnava'yı ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberliği bulunan sarı lacivertliler Spartak Trnava karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, "Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada, nasıl tur atlar?" İşte Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri...