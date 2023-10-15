UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7. hafta tamamlandı! İtalya'dan Malta'ya gol yağmuru
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. hafta maçları tamamlandı.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın elemelerinde, 7. haftanın üçüncü gününde 3 grupta 7 karşılaşma yapıldı.
Öne çıkan maçta, C Grubu'nda İtalya, konuk ettiği Malta'yı 23. dakikada Giacomo Bonaventura, 45+1. ve 64. dakikalarda Domenico Berardi ve 90+3. dakikada Davide Frattesi'nin ağları sarsmasıyla 4-0 mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Ukrayna-Kuzey Makedonya: 2-0
İtalya-Malta: 4-0
H Grubu:
Kuzey İrlanda-San Marino: 3-0
Slovenya-Finlandiya: 3-0
Danimarka-Kazakistan: 3-1
G Grubu:
Bulgaristan-Litvanya: 0-2
Macaristan-Sırbistan: 2-1