İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının 58. dakikasında Eljif Elmas Napoli'yi 3-0 öne geçirdi. Udinese, 79. dakikada Nestorovski ile farkı 2'ye indirdi: 3-1. Bu golden 3 dakikada sonra Samardzic ile bir gol daha bulan Udinese skoru 3-2'ye getirdi.

Ligde bu sezon 3. yenilgisini alan Udinese'nin galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

Napoli, maç fazlasıyla en yakın rakipleri Lazio ve Milan'ın 11 puan önünde yer alıyor.

Mücadelede başka gol olmayınca Napoli sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Napoli, ligde üst üste 11. galibiyetini alarak puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.