UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde, hazırlık maçlarına çıkıyor. Bu kapsamda, Portekiz 2. Lig takımlarından União de Leiria ile karşılaşacak Fenerbahçe'de gözler Jhon Duran'da olacak. Peki, "UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?" İşte detaylar...