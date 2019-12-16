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Ucuz gaz için için 'Malkoçlar kapısı' açılıyor

Türkiye’de, enerji maliyetlerini düşürecek, 'spot boru gazı' ithalatı için ilk adım atıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),spot gaz ithalatıyla ilgili kuralları belirledi ve yalnızca Rusya’dan Batı Hattı üzerinden Malkoçlar giriş noktası için çağrıda bulundu. Rusya Mavi Akım, Azerbaycan ve İran giriş noktaları için çağrıda bulunulmadı

16.12.2019 - 13:19 | Güncelleme:
doğalgaz hattı

HABERTÜRK, EPDK’nın “ucuz gaz” olarak çalışmalarını duyurduğu, bir süre önce yapılan kurul toplantısında karara dönüştürdüğü bu uygulamanın ayrıntılarını sektörle konuştu. Sektör kaynakları, kararla ilgili şunları söyledi:

- EPDK, 2020 yılı için spot boru gazı ithalatına günlük 2 milyon 931 bin metreküp kapasite ayırdı. Diğer bir deyişle mevcut boru hattı kullanılarak, bu kadar gazın getirilmesinin önü açıldı.

- Yılın ilk çeyreği için bu kapasitenin günlük 2 milyon 52 bin metreküpü tahsis edildi.

- Ocak ayı için tahsis edilen ilave miktar da günlük 879 bin metreküp.

- Bu miktarın üzerinde kapasite talebi gelmesi halinde istekliler arasında bir yarışma yapılacak. Kapasiteyi kullanmak üzere en yüksek teklifi verenler yarışmayı kazanacak ve gazı getirmek üzere girişimde bulunabilecek.

- Yarışma, yılın ilk yarısı için 20 Aralık’ta, EPDK’da saat 11:00 ile 11:15 arasında gerçekleştirilecek. Ocak ayı için aynı tarihte saat 14:30 – 15:00 arasında yapılacak. Talep toplama 30 dakika, yarışmalar 15 dakika içinde tamamlanacak.

- Sektör temsilcileri, Rusya Mavi Akım, Azerbaycan ve İran giriş noktaları için çağrıda bulunulmadığına işaret ederek, “BOTAŞ’ın, bu noktalar için ‘uygun’ görüş vermediği sonucunu çıkartıyoruz. Şimdilik, Malkoçlar üzerinden gaz getirilebilecek” dedi.

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