Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talebin devam ettiğini söyledi.

Bugün Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi, ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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