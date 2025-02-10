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        Haberler Bilgi Gündem Uçuşlar iptal mi 11-12 Şubat 2025? THY, Pegasus, AJet uçak seferleri iptal mi edildi? İptal edilen seferler nereden nasıl öğrenilir

        11-12 Şubat 2025 uçuşlar iptal mi? İptal edilen seferler nereden nasıl öğrenilir?

        İstanbul'daki yoğun kar yağışı, uçak seferlerinin de aksamasına neden oldu. Sabih Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edileceği açıklandı. Peki, 11-12 Şubat 2025 uçuşlar iptal mi? İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 17:32 Güncelleme: 11.02.2025 - 01:18
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