İstanbul'da devam eden kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferlerinin iptal olması bekleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı tarafından yapılan açıklamaya göre; 11 ve 12 Şubat'ta uçuşların bir kısmı gerçekleştirilemeyecek. Peki, iptal edilen uçuşlar nasıl sorgulanır?