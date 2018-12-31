Şanlıurfa'da bir otomobilin uçurumdan park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Mehmet Yılmaz yönetimindeki otomobil, merkez Karaköprü ilçesinin Narlıkuyu Mahallesi'nde virajı alamayınca yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçurumdan bölgedeki bir sitenin içerisinde park halinde bulunan iki otomobilin üzerine düştü.

AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra araçta bulunan ve henüz isimleri tespit edilemeyen bir kadın ve 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar, site sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içinde bulundukları otomobilden çıkarılarak Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada otomobilin üzerine düştüğü otomobiller ise hurdaya döndü.