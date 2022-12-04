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Kayıp Elif'in uçurumda cansız bedeni bulundu

Antalya'da kayıp ihbarı yapılan 32 yaşındaki Elif Emeksiz'in cansız bedeni bulundu. Kentte bir uçurumda bulunan genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 04.12.2022 - 16:16 | Güncelleme: ABONE OL
Uçurumda bulundu! Antalya'da kayıp kadının şüpheli ölümü - Güncel öne çıkan haberler
Uçurumda bulundu! Kayıp kadının şüpheli ölümü
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DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolduğu ihbar edilen Elif Emeksiz'in (32), 50 metrelik uçurumda cesedi bulundu.

DHA'nın haberine göre, Alanya Kalesi surları altındaki uçurumda saat 14.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 50 metrelik yamaçtan inince bir kadın cesedi ile karşılaştı.

İncelemede, cesedin dün hakkında kayıp ihbarı yapılan Elif Emeksiz'e ait olduğu belirlendi. Bulunduğu yerden çıkarılan cansız beden, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emeksiz'in kale surlarından düşüp, öldüğü tahmin ediliyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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