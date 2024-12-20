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        Haberler Gündem Güncel Uçuruma yuvarlandı, sabah çıkarılabildi | Son dakika haberleri

        Uçuruma yuvarlandı, sabah çıkarılabildi

        Sivas'ta uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti. Feci kazada şoför Gökmen Pınarbaşı'nın cenazesi ise sabah saatlerinde çıkarılabildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:38 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:38
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        Sivas'ta kamyonun dere yatağına devrildiği kazada şoför Gökmen Pınarbaşı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler, cenazeye sabah ulaşabildi.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 23.30 sıralarında Zara ve Suşehri ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde meydana geldi.

        Zara'dan Suşehri yönüne giden Gökmen Pınarbaşı yönetimindeki kamyon, sürücüsü virajı alamayınca yaklaşık 100 metrelik uçurumdan dere yatağına düştü.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Parçalara ayrılan kamyonun şoförü Pınarbaşı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve Suşehri Belediyesi ekipleri, sevk edildi. Ekipler, gece şartların uygun olmaması nedeniyle dere yatağına inemedi.

        Sabah saatlerinde tekrar harekete geçen ekipler, cenazenin bulunduğu yere yaklaşık 2 saatte indi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pınarbaşı'nın cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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