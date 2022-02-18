Uçuruma devrilen otomobilde bulundu

Denizli'de Gemiş Mahallesi yakınlarında bir kişinin uçurumdan düşen otomobilin içinde hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araştırma sonucu cesedin, 15 Şubat'ta kent merkezinde kayıp ihbarında bulunulan Tolga Erkan'a (39) ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.