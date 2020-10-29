Uçuruma devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı - MANİSA

Muhterem Arı'nın kullandığı plakasız sepetli motosiklet, Rahmanlar Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.Çalılara takılarak duran motosikletteki sürücü Muhterem Arı ile eşi Ziynet Arı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhterem Arı, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."