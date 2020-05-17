Uçurtma sörfü yaparken denizde mahsur kalan kişi kurtarıldı - MERSİN

AA

MERSİN (AA) - Mersin'de uçurtma sörfü yaparken açıldığı denizde mahsur kalan kişiyi "dalgıç polisler" kurtardı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliği ekipleri, uçurtma sörfü yapan bir kişinin açıldığı denizde mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Botlarla denize açılan "dalgıç polisler", mahsur kalan Akgün A'nın 2 mil açıkta olduğunu tespit etti.Bölgeye ulaşan ekipler, Akgün A'yı ve ekipmanlarını bota alarak karaya çıkardı.Akgün A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.